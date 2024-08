Gioca e vince due milioni | Il cliente era incredulo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Una clamorosa vincita ha cambiato la vita di undella tabaccheria Mogetta di Sforzacosta, che nella mattinata di ieri ha grattato il bigliettonte da duedi euro. Felicità e incredulità hanno riempito da subito l’ambiente, come racconta la titolare Roberta Mogetta. "Manteniamo ogni forma di anonimato, ma possiamo dire che si tratta di unche non conosciamo, non era mai entrato in tabaccheria prima di ieri – spiega Mogetta –, probabilmente un turista di passaggio. Ha comprato un gratta e vinci 50x da dieci euro. Io non ero presente al momento della vincita, ma c’era mio cognato: inizialmente ilerae non capiva se la vincita fosse effettivamente così alta, così mi hanno chiamato e mandato una foto per accertarsi della somma finale. Io non ho potuto che confermare. Credo che ilsia andato via ancora".