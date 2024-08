Cosa deve fare Sinner agli US Open per superare i 10000 punti | solo in 7 ce l’hanno fatta nella storia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) E anche questa è andata. Jannikdà seguito al suo 2024 da incorniciare e incamera un successo che non si pensava potesse ottenere. La condizione fisica e gli acciacchi vari si pensava potessero ostacolarlo non poco nel corso del Masters1000 di Cincinnati. Jannik ha dimostrato, invece, una grande forza mentale, andando anche oltre una forma non ottimale. In questo modo, l’azzurro ha portato a cinque le affermazioni nel massimo circuito in questa stagione, a due i titoli 1000 nel 2024. Nel totale, si contano ben 15 sigilli sulle 19 finali disputa e i Masters1000 ammontano a tre. Una continuità di rendimento spaventosa che nelle ultime 52 settimane ha portato a 71 vittorie a 8 sconfitte, mentre nel 2024 ci sono 48 affermazioni e appena 5 ko.