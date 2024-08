Codogno | manca un documento si fermano le ambulanze Chiusa la sede Cri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – La Croce Rossa non aggiorna nei termini una certificazione degli impianti dellae viene ““ per sei giorni. Il sindaco Francesco Passerini commenta: “Sono perplesso, spero che la burocrazia non incida su un servizio fondamentale”. Caos a. L’Agenzia di tutela della salute città Metropolitana ha intimato la chiusura immediata, per 6 giorni, dei locali di via dei Mulini acon un procedimento di diffida e contestuale divieto di prosecuzione dell’attività di trasporto sanitario semplice e del trasporto sanitario della Croce rossa italiana. Tra i crocerossini bocche cucite, contattati da Il Giorno nessuno ha voluto commentare l’accaduto o dare notizie in merito.