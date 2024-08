Carceri toscane sovraffollate diffida ad Asl per garantire il diritto alla salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 - L'Associazione Luca Coscioni ha inviato anche alle Azienda sanitarieunaperilper i detenuti a causa del sovraffollamento dei penitenziari, pari in Toscana al 99% (3.059 uomini e 85 donne) secondo quanto affermato in una nota. In totale l'Associazione ha inviato 102 diffide delle direzioni generali delle Asl delle città dove si trovano i 189 istituti penali italiani. "Si tratta - si spiega - di diffide ad adempiere al proprio compito stabilito dlegge: procedere a sopralluoghi nelle strutture penitenziarie di loro competenza con il fine di apprezzare le circostanze relative all'igiene e le profilassi delle stesse, della fornitura di tutti i servizi socio-sanitari e di agire di conseguenza, qualora esse non siano a norma".