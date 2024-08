Bastano Facebook e WhatsApp per organizzarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Fare gite in montagna, in totale libertà e senza tessere associative? Il gruppo P.R.G. offre tutto questo e anche molto di più. Il funzionamento è molto semplice e davvero al passo con i tempi. Innanzitutto all’inizio della stagione viene organizzato un ricco programma di escursioni, che cerca di rispondere sempre più alle diverse esigenze manifestate dai partecipanti. I vecchi amici non hanno nessun problema a tenersi in contatto e a far partire il passaparola. Chi, però, desidera provare a fare un’uscita insieme a questo gruppo, non trova difficoltà. Esistono la pagina(Prg Amici) e quella Instagram (prgamici) per mettersi in contatto. Quando si comunica l’adesione all’escursione, gli organizzatori provvedono a inviare viatutte le informazioni necessarie. Il punto di ritrovo è facoltativo: ci si può fare trovare direttamente sul posto.