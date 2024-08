Aborto e vasectomie gratis | il camper degli orrori al comizio di Kamala Harris a Chicago

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Unper aborti e vasectomia. L’come un gadget. L’assurda struttura campaggia proprio a due passi da dove si sta svolgendo la convention della democratica. Si trova in un parcheggio adiacente West Loop, proprio vicino al luogo dove si svolge la Convenzione Nazionale Democratica. Ma per accedere bisogna fissare una data e un orario e la lista delle prenotazioni è già strapiena, dicono gli inviati. L’associazione più abortistaStati Uniti, la Planned Parenthood Great Rivers of St. Louis, ha fatto sapere su X la sua presenza per festeggiare l’abortistache ha ufficializzato la sua candidatura. L’associazione ha giustificato la sua presenza con uncome un servizio per la «salute riproduttiva» offerto gratuitamente a tutte le donne per l’occasione.