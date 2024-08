Violento nubifragio sulla costa | strade come fiumi negozi e abitazioni allagati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Rosolina Mare (Rovigo) è stata colpita da un fortissimo temporale nella giornata di lunedì 19 agosto, causando gravi disagi in tutta la località turistica. Lesi sono trasformate in veri e propri, con diversi centimetri di acqua che si sono accumulati in pochissimo tempo. Allagamenti inIl maltempo ha provocato allagamenti in numerose, creando non pochi problemi a residenti e turisti. Le immagini delle vie sommerse dall’acqua sono diventate virali sui social, testimoniando la gravità della situazione. Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire l’emergenza, ma i danni materiali sono stati significativi.