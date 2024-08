Secondo la borsa la Germania si sta disimpegnando dall’Ucraina In calo i titoli dei produttori di armi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non è semplice capire cosa ci sia dietro alla decisione delladi dimezzare, da 8 a 4 miliardi, gli stanziamenti per l’Ucraina nel 2025. Il paese è impegnato in una difficile quadratura del cerchio finanziaria, deve rilanciare l’economia ma non vuole assolutamente sforare i vincoli di bilancio. Ma è possibile che un qualche effetto sulla decisione l’abbia avuto anche l’inchiesta che ha portato all’emissione di un mandato di cattura per un uomo ucraino in relazione al sabotaggio del gasdotto Nord Stream che corre dalla Russia allasotto il mar Baltico. La responsabilità, insomma, sarebbe di Kiev, sebbene non sia ancora ben chiaro quanto fosse coinvolto il governo ucraino nell’operazione. Berlino, dopo gli Usa, è il paese che più a speso per supportare gli sforzi bellici ucraini.