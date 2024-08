Rivoluzione in Serie A cambia il campionato | la decisione clamorosa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 19 agosto 2024)A, arriva lachetutto il: l’annuncio ufficiale sullache rappresenta una svolta epocale IldiA è ufficialmente partito in questo week end: stasera, con la sfida tra la Juventus di Thiago Motta ed il neopromosso Como di Cesc Fabregas andrà agli archivi la prima giornata. Un turno che ha lasciato tutti di stucco, soprattutto per i risultati. Tutte le big, infatti, hanno steccato. L’Inter Campione d’Italia in carica non è andata oltre il 2-2 con il Genoa, stesso risultato anche per il Milan in casa contro il Torino. Il Napoli è addirittura crollato a Verona, con uno 0-3 che ha già fatto scatenare le prime critiche nei confronti di Antonio Conte. A reti bianche, invece, la sfida della Roma contro il Cagliari.