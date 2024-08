Raffica di furti a Capua e S Angelo in Formis; Brogna | Che fine hanno fatto le telecamere? Antropoli | Scriverò al Prefetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutidisul territorio die di S.in. Una situazione che sta generando un clima di paura e insicurezza nella popolazione; un vero allarme nelle due comunità per il verificarsi, da mesi a questa parte, di numerosi atti criminosi conin abitazione, in attività commerciali e anche di autovetture. Sono i consiglieri comunali Fernandoe Massimoa segnalare il senso di smarrimento e forte preoccupazione della popolazione di fronte al ripetersi di atti che minano la serenità dei cittadini. In più, i due politici chiedono lumi circa la mancata installazione diricomprese nel capitolato speciale della gara dei rifiuti e mai montate. “Lungi dallo strumentalizzare icontinui che si stanno verificando ae S.