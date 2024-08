Quattro ubriachi alla guida denunciati dalla polizia a Ferragosto nello Spezzino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) La Spezia, 19 agosto 2024 –persone denunciate perin stato d'ebbrezza, multe ad un locale lericino e diverse altre infrazioni rilevate, in occasione della festività die dello scorso weekend, da parte dellache ha rafforzato i dispositivi di controllo sulle strade cittadine ed extraurbane, sulle autostrade, ma anche sulle principali linee ferroviarie e marittime della provincia, restituendo un bilancio positivo che ha consentito un’adeguata vigilanza e sicurezza per cittadini e turisti. Nella serata del 14 agosto, in particolare, il personale della squadra diamministrativa della Questura ha effettuato controlli ad esercizi pubblici insieme a personale della Asl.