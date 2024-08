Prima o poi in un modo o nell’altro a questo mondo tutto passa o si rinnova

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) La settimana appena iniziata, se mai avesse un sapore, lo si potrebbe definire dolce con punte di amaro. Sarebbe abbastanza simile a quello di alcuni frutti molto dolci. Sono quelli che, nella loro parte più esterna sono gradevoli, diventando man mano sempre meno edibili quanto più si va a addentare la parte vicino al nocciolo. Riavvolgendo il nastro della cronaca di questa estate, peraltro ancora in pieno vigore, se ne trae l’ idea che la nave delle vacanze, doppiato il capo del loro clou, i giorni di metà agosto, ora cominci a navigare verso la riva ormai rinfrescata, spinta dall’arrivo non lontano dell’autunno. È evidente che sono tanti i modi in cui lo stesso potrà presentarsi, con la tradizionale forma di frizione tra caldo e freddo, tra asciutto e bagnato dalla pioggia.