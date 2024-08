Pardo | Mercato? Finisce a Inter e Milan! Le altre incomplete

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)commenta ildelle big di Serie A, ritenendo positivo quello di. Leancora in un cantiere aperto. BENE LEESI – Su Radio 24, durante Tutti Convocati, si discute deldelle due squadreesi. Il pensiero di Pierluigi: «Inizio di campionato sfizioso, alcune deluse come il Napoli, ma un po’ pure. Ma siamo all’inizio dell’inizio. Ildelmi è piaciuto, sfidando anche la strada di una certa impopolarità e si è dovuta scontrare col successo dell’. I nerazzurri hanno una intelaiatura molto precisa elì. Perché tutte leancora non sono complete, rimangono con vari pezzi mancanti».