Musk nega di aver regalato il Cybertruck con mitragliatrice al leader ceceno Kadyrov

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 - Il miliardario Elonhato diun(conmontata a bordo) alRamzanche sabato aveva diffuso un video in cui, al volante del pick-up elettrico, ringraziava il fondatore di Tesla per il "regalo". "Sei davvero così idiota da pensare che io abbia donato una un generale russo?" ha scrittosu X. "Un altro esempio di quanto mentono i media tradizionali", ha aggiunto. Are you seriously so retarded that you think I donated ato a Russian general? That’s amazing ?? — Elon(@elon) August 18, 2024 Il ‘macellaio di Grozny’ aveva scritto diricevuto ildae dopoelogiato le qualità del mezzo ha promesso che lo avrebbe inviato al fronte in Ucraina.