L’editoriale Con il metodo Palamara sperano nella scorciatoia | troveranno l’ennesimo muro in faccia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Da una parte l’affannosa ricerca di un “fuori programma” con cui sperare di dividere il governo. Dall’altra, continuare a colpire Giorgia alla rinfusa e in tutti i modi: adesso anche attraverso Arianna, l’altra Meloni. La ricetta estiva delle opposizioni – politiche, mediatiche e di sistema – è tutta qui. Del resto se la “notizia” della Festa dell’Unità di quest’anno è il ritorno di Matteo Renzi, si comprende perfettamente come programmi, idee e aspirazioni continuano a essere il grande buco nero del campo largo: a cui non rimane che il fato, il deus ex machina, per illudersi di poter entrare in partita. Già, non c’è un appiglio concreto, nemmeno uno, con cui Schlein & co.