Lecce-Atalanta 0-4 la Dea la vince col mercato Doppietta di Retegui e Brescianini all’esordio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ashow.con la Dea fanno tutti e due. L’grazie al. Scamacca s’infortuna? No problem, arriva(subito). Serve qualcuno a centrocampo? Ecco servito. Era quasi del Napoli, aveva svolto pure le visite mediche. Poi è andato a Bergamo. Ottimo esordio per entrambi, l’non poteva sperare in un inizio migliore di campionato migliore. Indovinate chi ha segnato unaper l’of course Va come meglio non avrebbe potuto l’esordio dicon l’. È lui a sbloccare al 35? la partita contro il. Cross di Zappacosta per la testa di, sulla respinta di Falcone insacca la palla in rete. A fine primo tempo poi arriva il raddoppio di. Nel secondo tempofasu rigore.