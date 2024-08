Jenna Ortega Winona Ryder e Monica Bellucci | tre star per “Beetlejuice Beetlejuice”

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il fantasma più carismatico sta per tornare E con lui tre splendide co-protagoniste. Beetlejuice Beetlejuice, seguito di Beetlejuice – Spirito Porcello del 1988, uscirà nei cinema a settembre (in Italia il 5) ma prima sarà presentato in anteprima fuori concorso all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. GUARDA LE FOTO: i beauty look più dark di tutti i suoi film “Beetlejuice, Beetlejuice” sta arrivando! E intanto sta girando il mondo: al photo call alla JW Marriott Essex House di New York,hanno incantato i presenti.