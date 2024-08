Il problema non è che il Napoli non è ancora una squadra di Conte Il problema è che non è una squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilnon è che ilnon èunadi. Ilè che non è una. È quel che scrive la Gazzetta dello Sport con G.B. Olivero Lo sviluppo delle azioni dei tre gol racconta la passività e la scarsa combattività degli azzurri, surclassati sul piano della corsa, della grinta, dell’applicazione e incapaci di una qualunque reazione. Ilnon è che ilnon èunadi. Ilè che non è una, come accadeva l’anno scorso. Nella rosa mancano elementi di spessore e ci sono alcuni giocatori di basso livello. L’accettazione della sconfitta è un pessimo segnale. Con il lavoro diilcrescerà e pure tanto, ma l’altezza dell’asticella sarà fissata da quello che la società riuscirà a fare negli ultimi giorni di mercato.