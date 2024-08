Federico Chiesa addio Juve ma resta in Serie A | il colpo che cambia il quadro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Stasera (lunedì 19 agosto) è il momento dell'esordio per lacontro il Como di Cesc Fabregas. All'Allianz una partita importante per piazzarsi subito nelle zone alte di classifica già davanti a Inter e Milan. Fuori dal campo, però, c'è sempre la grana, che non è nei piani di Thiago Motta ed è in uscita. Il contratto con i bianconeri è ancora in essere, ma la sua collocazione è chiara e i margini perché possare non ci sono. A Pressing, domenica sera, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha intanto sganciato la bomba: "vuole per certo Inter o Milan”. E i due club milanesi vigilano.