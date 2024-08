Erano a bordo di un' auto rubata | in tre nei guai anche per spaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Magione (Perugia), 19 agosto 2024 -in tre eddi un’a Perugia il mese scorso. Si tratta di un 45enne campano, di un 42enne marocchino e di un 33enne tunisino, tutti con precedenti di polizia, responsabili dei reati di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente ai fini die furto. Sono stati fermati a Magione dai Carabinieri, intervenuti su richiesta di un collega della Municipale. Uno dei tre era in possesso di sei dosi di eroina per 4 grammi complessivi. Così sono stati denunciati per ricettazione e. Il più giovane (il 33enne tunisino) è stato infatti riconosciuto come l’re di un furto di una bicicletta di 3 mila euro messo a segno recentemente sempre a Magione. A suo carico èscattata la denuncia per furto.