Classifica Vuelta a España 2024 terza tappa | Wout van Aert consolida il primato quinto Edoardo Affini

(Di lunedì 19 agosto 2024) Passa agli archivi ladelladi ciclismo su strada, la Lousã-Castelo Branco di 191.2 km, ultima frazione in Portogallo, che rafforza la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle divan. Nella frazione odierna arriva il successo del belga del Team Visma Lease a Bike, che puntella il simbolo delallungando al primo posto ingenerale con 13? di vantaggio sullo statunitense Brandon McNulty, della UAE Team Emirates, secondo.piazza per il ceco Mathias Vacek, della Lidl – Trek, a 15? dalla vetta, mentre il miglior italiano in graduatoria è, compagno di squadra di vanin graduatoria a 21?.