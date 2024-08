Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe salutano la Coppa Italia | a passare il turno sono Vicenza e Torres

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Caravaggio. Capolinea per l’23 indi Serie C. I nerazzurri cadono davanti al proprio pubblico, arrendendosi al cospetto deldi Stefano Vecchi: finisce 2-1 per i biancorossi. Dopo una prima fase scandita dal sostanziale equilibrio, la partita si infiamma nel recupero del primo tempo: Rauti porta avanti il, poi dopo nemmeno un minuto è De Nipoti a servire a Vlahovic il pallone che vale l’1-1. Nemmeno il tempo di dare il via alla ripresa che è nuovamente Rauti a infilare Dajcar con il gol che, di fatto, condanna la squadra di Modesto all’eliminazione dal torneo. Nel finale l’23 chiude in dieci uomini per l’espulsione (doppio giallo) di Isele.