(Di domenica 18 agosto 2024) Il celeberrimoer billbil-kun ha svelato ildeldi, nuova versione del gioco che ricordiamo è in arrivo il 4 Ottobre 2024 su PS5 e PC. Cometo dall’insider direttamente sulle pagine di Dealabs, il nostro ha scoperto parlando con svariate fonti che il gioco horror di Supermassive Games verrà venduto al lancio alconsigliato di 69,99 euro sia su PS5 che su PC. Visto che billbil-kun è uner praticamente infallibile, in grado di anticipare correttamente una gran quantità di indiscrezione, è praticamente certo che ildisarà contraddistinto da unpieno su PlayStation 5 e Personal Computer, deludendo di conseguenza i fan che speravano in unpiù contenuto vista la natura di rifacimento del progetto.