The Rock ed il suo commovente messaggio per Afa Anoa’i

(Di domenica 18 agosto 2024)ed emozionantedel leggendario The, che ricorda suo zio Afa, scomparso venerdì scorso. Su Instagram, The People’s Champ ha scritto un toccante post: “Riposa in pace zio Afa”, scrive. “Lo zio Afaè finalmente in pace con suo fratello, lo zio Sika. I “Wild Samoans” sono stati pionieri nel mondo del wrestling professionistico, essendo stati più volte campioni di coppia ed Hall of Famer WWE (nel 2007, ndt)”. Nel post è presente inoltre una foto, che viene così commentata: “L’ultima foto è una delle mie preferite di tutti i tempi – sono i miei zii Afa e Sika con mio nonno, l’Alto Capo Peter Maivia . Ciò che amo di questa foto è che si può vedere e sentire l’amore e il Mana (trattasi di spiritualità polinesiana, ndt) tra questi uomini sorridenti e amorevoli.