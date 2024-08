Napoli Conte durissimo | sto sanguinando Poi la stoccata a De Laurentiis su Osimhen

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) “Nel primo tempo c’è stata una squadra in campo, il Verona non ha mai tirato. Nella ripresa abbiamo subito concesso un tiro e nella seconda situazione siamo andati sotto, poi ci siamo sciolti come neve al sole. C’è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione. Io sono l’allenatore ed è giusto che mi assuma tutte le responsabilità“. Antonioci mette la faccia dopo il 3-0 subito dal Verona all’esordio in Serie A dal suo. Intervenuto nel post partita, il tecnico salentia così la prestazione dei suoi: “nel secondo tempo è stata una prestazione inaccettabile. C’è da vergognarsi, e mi devo vergognare io che sono l’allenatore. Chi mi conosce sa che oggi il mio cuore sanguina, e mi auguro che qualche sanguinamento ce l’abbia anche qualcun altro a livello di calciatori, significa che allora siamo sulla buona strada“.