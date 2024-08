MotoGP Marquez sul GP d’Austria | Oggi è successo di tutto sono comunque contento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “È stato un giorno in cui èdi. Abbiamo avuto un problema con la valvola mezz’ora prima della gara, il team ha fatto un bellissimo lavoro e ha cambiato la gomma in extremis, ma si è raffreddata. Così siamo partiti male e ci siamo toccati con Morbidelli. Poi da dietro siamo arrivati quarti“. Queste le parole di Marcai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto nel GP. Lo spagnolo del Team Gresini ha poi aggiunto: “Questo weekend avevo un feeling incredibile, poicaduto nella sprint race e ho fatto quarto in gara. Nondispiaciuto,. Posso dire che è stato il weekend in cui misentito più competitivo sulla Ducati, sapevo cheavrei avuto una opportunità di lottare per la vittoria“.sul GP: “di” SportFace.