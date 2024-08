Mille persone e palloncini bianchi per dire addio a Nicolas Bartolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Amate la vita, amate la vita sopra ogni cosa", con questo appello ai tanti giovani presenti in chiesa, ieri Don Tarcisio, parroco di Saludecio, durante l’omelia ha celebrato i funerali di, il giovane 26enne deceduto domenica scorsa in seguito ad incidente sulla statale 16 a Misano, dove a bordo della sua moto si è scontrato con un’auto. Insieme a lui, la fidanzata Aurora Angeli, 19 anni, che lotta ancora tra la vita e la morte. Una domenica trascorsa tranquillamente al mare con gli amici tra sole e serenità, ma poi finita incredibilmente in tragedia. E proprio ai tanti giovani presenti in una chiesa di San Biagio gremita in ogni ordine di posti, con il sagrato della piazza fuori l’edificio altrettanto pieno di famiglie, giovani e adulti presenti (oltre un migliaio complessivamente) è arrivato l’accorato appello del sacerdote.