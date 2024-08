Manna | Conte ha ragione volevamo arrivare più completi alla prima giornata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Quello che ha detto ieri il mister su Osimhen è un fatto oggettivo. Siamo bloccati. Victor è un giocatore importante con parametri importanti”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Giovannia Sky Sport nel prepartita di Verona-Napoli.ha spiegato che la volontà di Osimhen di partire da Napoli “è chiara – ha detto – e noi stiamo preservando l’integrità del gruppo, facendo una scelta condivisa e non siamo gli unici in Serie A in questa situazione. Vediamo cosa succederà nei prossimi 10 giorni di mercato. Psg o Chelsea? In questo momento dare sensazioni non è corretto. Stiamo lavorando con il suo entourage per trovare la situazione migliore. Osimhen ha un contratto per altre due stagioni. Se non si trova una soluzione entro il 30 agosto bisognerà parlare con lui”.