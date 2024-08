Incidente sull’A14 | traffico in tilt tra Riccione e Rimini sud

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Bologna, 18 agosto – Una domenica mattina decisamente complessa per gli automobilisti in transito sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Un grave, avvenuto intorno al chilometro 127+800 in direzione Bologna, ha causato fino a 6 chilometri di coda tra i caselli disud. L’, che ha coinvolto cinque veicoli, ha bloccato ilin una delle arterie più trafficate del paese, proprio in una giornata di rientro dalle ferie estive. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, il personale di Autostrade per l’Italia e i Vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica, che hanno lavorato congiuntamente per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione. Dopo l’intervento, ilha lentamente ripreso a scorrere su tutte le corsie, ma la situazione è rimasta critica per diverse ore.