Il cinema piange la scomparsa di una leggenda | una carriera costellata di successi cinematografici e una vita sentimentale degna di un romanzo

(Di domenica 18 agosto 2024) Il mondo delladi Alain Delon, uno degli attori più iconici del panorama internazionale. L’attore è morto serenamente all’età di 88 anni nella sua casa di Douchy, circondato dai suoi figli Alain-Fabien, Anouchka e Anthony, e dall’amato cane Loubo. La notizia è stata comunicata dai suoi figli attraverso un toccante messaggio indirizzato all’AFP, in cui si esprime il profondo dolore per la perdita del loro amato padre. La famiglia ha chiesto che la loro privacy venga rispettata in questo momento di grande dolore. Con la sua morte, la Francia e il mondo intero dicono addio a una veradel. Alain Delon ha iniziato la suaa soli 22 anni e ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della storia, portando sul grande schermo personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella culturatografica mondiale.