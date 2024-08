Difesi dai genitori nonostante tutto | Anche loro devono fare esperienza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) "Il compito di un genitore è di far mancare qualcosa ai propri figli, perché se non ti manca niente a cosa ti serve quella scatola magica chiamata cervello?". Lo sostiene Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, saggista ed educatore. Quello che però un genitore non dovrebbe mai far mancare ad un figlio sono il buon senso e l’educazione al rispetto delle regole.il contrario di quei papà e di quelle mamme che se la sono presa con gli agenti della Polizia locale dell’Alto Lario e con il sindaco di Dervio, che hanno osato richiamare all’ordine ipargoli che si stavano tuffano nel lago di Como da punti proibiti, oltre che pericolosi. "Ogni volta che un nostro agente, o io o qualcuno rimprovera i ragazzi che si tuffano da punti pericolosi, oltre che proibiti, intervengono poi iper difenderli – si sfoga Stefano Cassinelli -.