Bianco crochet e cuoio | l’abbinamento colore da provare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 18 agosto 2024) Quando la voglia di sperimentare mise audaci sembra essere passata ma si desidera comunque fare bella figura con il proprio look, ecco che entrano in gioco i grandi classici. Sia in fatto di capi, puntando su abiti, lunghi slip dress o set coordinati, sia in fatto di colori, affidandosi alle nuance intrinsecamente eleganti. In cerca d’ispirazioni per le giornate tra la spiaggia e la città d’agosto? Ecco un looke marrone dalla sfilata di Michael Kors primavera estate 2024 da studiare (e replicare) al dettaglio. La regola è sempre la stessa: non farsi ingannare dalle apparenze. Anche un look che può apparire semplice e immediato nasconde le sue insidie.