Valencia-Barcellona oggi in tv | orario canale e diretta streaming Liga 2024 25

(Di sabato 17 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, gara della prima giornata della/25. Nuova veste per i blaugrana, che si apprestano a cominciare il nuovo ciclo con Hansi Flick al timone della squadra: il colpo dell’estate è stato Dani Olmo, tornato in Catalogna in cambio di 55 milioni dal Lipsia, e pronto a prendersi le redini del reparto offensivo dopo l’Europeo vissuto e vinto da protagonista assoluto. Riparte dunque la caccia al Real Madrid campione in carica, ma per Yamal e compagni c’è subito un ostacolo da non sottovalutare, con il Mestalla che proverà a dare la carica alla formazione di casa per cercare l’impresa. La sfida è in programma, sabato 17 agosto, alle ore 21.30, consu DAZN, che detiene i diritti tv in Italia del massimo campionato spagnolo.