UnipolSai bis mancato In finale va San Marino Frignani | Il ko brucia Ma usciamo a testa alta

(Di sabato 17 agosto 2024) Game Over. San, com’era nelle previsioni della vigilia, anche se nella regular season era arrivato dopo la Fortitudo, si rivela un ostacolo insormontabile. E l’, campione d’Italia in carica, dice addio al sogno di confermarsi al top. E del resto nella lunga storia Fortitudo, datata 1953, i bis tricolori sono stati più che un’eccezione, una rarità. C’erano riusciti solo i ragazzi di Danielecapaci, tra il 2018 e il 2020, di calare un clamoroso tris. "Zero tituli", per dirla alla Mourinho. Anche se, in questa stagione, non ci sono state e non ci saranno altre opportunità, dal momento che l’Italia ha scelto di non partecipare a una Coppa dei Campioni che continua ad avere una formula discutibile e una Coppa Italia che non ci sarà. Contro San, nelle partite giocate sul Titano, non c’è storia.