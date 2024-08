Re Carlo | la toccante lettera in cui dopo la morte di parla di un vuoto insopportabile

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 17 agosto 2024) Il dolore nascosto di re: unarivelatriceladi Diana Era il 31 agosto 1997 quando il mondo perse la principessa Diana in un tragico incidente d’auto nel tunnel dell’Alma a Parigi. Quasi trent’anni, è emersa unasentita di re, scritta solo pochi mesila sua, che ha fatto luce sul suo profondo dolore. La, venduta all’asta per £ 1.500, è datata 8 dicembre 1997 e indirizzata a un uomo di nome Peter Houghton, che stava anche lui soffrendo per la perdita di una persona cara. Nella, reAllora principe di Galles, espresse profonda empatia, attingendo al suo stesso doloreladi Diana. Scrisse: “Il mio cuore sanguina per te. Conosco bene l’agonia che stai vivendo, vorrei poter agitare una bacchetta magica per trasformare la situazione”.