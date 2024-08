Inzaghi sa solo vincere | buona la prima sì ma Genoa-Inter è diversa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)inizierà ufficialmente la sua quarta stagione sulla panchina nerazzurra e invorrà sicuramente continuare la sua striscia positiva in Serie A, da campione d’Italia in carica. L’allenatore piacentino finora a Milano non ha mai tradito le attese del debutto stagionale GENOVA – Tutto pronto per l’esordio stagionale dell’campione d’Italia e con la Seconda Stella. Torna la Serie A, tornano le emozioni del calcio giocato. Si inizia oggi – sabato 17 agosto 2024 – alle ore 18:30 a Genova, presso lo Stadio “Luigi Ferraris” in Marassi, contro ildi Alberto Gilardino, che nella passata stagione è riuscito a bloccare la squadra nerazzurra sul pareggio. Madi questacome sono andate le altre tre “prime volte stagionali” disulla panchina dell’? Ripercorriamo la recente storia nerazzurra firmata