Il dilemma che non lo è | normalizzare con l’Iran o difendere Israele?

(Di sabato 17 agosto 2024) Al direttore - Ho letto del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Ho letto che ha detto: “Non m’inchino alla Mecca dei detenuti”. Mi sono vergognato per lui. Spero lo faccia qualcuno anche nel suo partito (Fratelli d’Italia). Marco Mattoni Sottoscrivo quanto ha detto Giandomenico Caiazza sull’oscenità di Delmastro: “Faccio fatica a comprendere come sia possibile che nessuno dei soggetti politici (partiti, associazioni) invece attenti e schierati nella denuncia della vergogna delle carceri, invochi le immediate dimissioni di una persona così inadeguata al ruolo, né chieda conto al ministro Nordio cosa pensi di una simile, scandalosa dichiarazione del suo viceministro.