Formazioni ufficiali Brest-Marsiglia | Ligue 1 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Ledi, gara valida per la prima giornata della nuova stagione/25 della1 e in programma oggi, sabato 17 agosto, alle ore 17.00. Nuova avventura per Roberto De Zerbi, che dopo le due stagioni al Brighton sbarca ora in Francia alla guida dell’OM. La società, di comune accordo con il tecnico, ha portato anche diversi innesti che hanno rivoluzionato la rosa, ma l’esordio non sarà dei più semplici, contro una formazione che ha chiuso terza l’anno scorso e che disputerà la Champions League. Ecco le scelte dei due allenatori, Roy e De Zerbi. LE: in attesa: in attesa/25 SportFace.