E State con noi 2024 Sicurezza stradale le regole da seguire Occhio ad alcol e droga

(Di sabato 17 agosto 2024) Piazza IV Novembre è piena di turisti e di cittadini, incuriositi dagli stand e dalla presenza degli agenti. Ieri infatti ha fatto tappa anche a Perugia la campagna nazionale “Econ noi“ della Polizia di Stato per promuovere una guida sicura e consapevole, nel rispetto delle. Molti vacanzieri scattano foto, altri sono in fila davanti al camper azzurro della Polizia di Stato per provare in prima persona, grazie alla realtà virtuale, cosa significa risalire in macchina in condizioni di alterazione psicofisica dovuta al consumo dio droghe. E c’è anche chi immortala la pattuglia “Lamborghini Urus”, "il veicolo in uso alla– spiega il sostituto commissario David Lucani – specializzato nel trasporto di organi, proprio per le caratteristiche di velocità enei casi di emergenza".