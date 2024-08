Conte e le difficoltà del Napoli | Mi aspettavo una situazione migliore Il mercato è bloccato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Dopo aver superato il turno di Coppa Italia ai rigori, Antoniosi prepara al debutto ufficiale in campionato con il. La sfida inaugurale vedrà gli azzurri affrontare il Verona al Bentegodi, domenica alle 18:30. In conferenza stampa, l’allenatore ha condiviso le sue riflessioni sull’attuale stato della squadra e sulle aspettative per la stagione.ha sottolineato il buon lavoro svolto finora in allenamento, esprimendo soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi giocatori: “Stiamo lavorando da più di un mese con i ragazzi e ciò che abbiamo fatto mi soddisfa. Hanno voglia di lavorare e di crescere singolarmente, questo mi aiuta e dà entusiasmo”. Tuttavia, l’allenatore non ha nascosto lelegate alestivo, definendolo una “molto complicata” e aggiungendo che, al momento, tutto sembra