Addio a Michele Renzo indagò sul delitto Rea

(Di sabato 17 agosto 2024) Un improvviso malore ha stroncato la vita a, per molti anni procuratore capo della Repubblica di Ascoli durante i quali ha coordinato inchieste su casi che hanno avuto rilevanza nazionale, come lo scontro fra i due tornado costato la vita a quattro piloti dell’Aeronautica Militare, gli omicidi di Melania Rea e Rossella Goffo e molti altri. E’ stato conosciuto per la sua preparazione e acutezza sul lavoro ma anche per l’ironia, tanto da essere definito con rispetto dai cronisti "il dottor Sottile",, magistrato da un anno in pensione, è morto improvvisamente per un malore a Perugia dove viveva con la famiglia dopo essere nato ad Alife, in provincia di Caserta, il 28 agosto 1953.