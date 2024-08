Muore in moto sul Passo san Marco a 48 anni | il corpo ritrovato da alcuni allevatori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un uomo di 48, Fabio Gazzaniga, originario di Barzanò, paese della provincia di Lecco, è morto venerdì (16 agosto) sul versante valtellinese delSan, che collega la provincia di Bergamo e quella di Sondrio. Si trovava in sella alla suaquando, per cause ancora tutte da chiarire, è finito in una scarpata compiendo un volo di diversi metri. L’incidente è avvenuto nel territorio del comune di Albaredo. Il ritrovamento delè avvenuto intorno alle 17: ad accorgersene sono statidella zona che stavano pascolando il bestiame. Sembra siano stati loro a chiamare i soccorsi e avvertire il 118: si è alzato in volo anche l’elicottero da Sondrio, oltre ad un’ambulanza e un’automedica, ma per il 48enne non c’era già più nulla da fare.