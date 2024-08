Harry e Meghan di nuovo nella bufera | In 6 anni abbandonati da 18 collaboratori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Una lista lunghissima di dipendenti dimissionari, l'ultimo dei quali è stato il capo del personale. Una nuova polemica è esplosa in queste ore attorno a, già nel mirino a causa di progetti che non decollano. Con un copione che sembra ormai fisso: i due hanno perso l'ennesimo collaboratore con le dimissioni, dopo poche settimane di servizio. Si tratta di Josh Kettler, capo del personale della coppia, l'uomo scelto per «guidare la prossima fase» professionale del principe. Come riportato dal Corriere della Sera, Kettler è un ex dirigente di Cognixion, piattorma per la comunicazione, e si unisce oggi a un nutrito gruppo di dipendenti che hanno lasciato i duchi del Sussex in tempi brevi: 18 dal matrimonio nel 2018, nove da quandosi sono trasferiti negli Usa.