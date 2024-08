Ferragosto di super lavoro per un bagnino pontino | a 19 anni salva 6 vite…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Giovaneaffronta seitaggi aIl 15 agosto è stato una giornata particolarmente intensa per Alessandro, un giovane assistente bagnante di 19impiegato presso lo stabilimento balneare Tropicana di Latina. Durante la mattinata, a causa di una forte corrente marina, molti bagnanti si sono trovati in difficoltà nelle acque agitate. Nonostante la giovane età, Alessandro ha affrontato sei interventi di soccorso con grande prontezza e professionalità, sotto gli occhi dei numerosi presenti. Il suo impegno ha evitato gravi conseguenze in una giornata critica per la sicurezza balneare.