Concluso il vertice a Doha Hamas respinge le condizioni di Israele | cosa succede ora

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si sono conclusi nel pomeriggio i colloqui asulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Sul tavolo dei mediatori non è stato trovato ancora l’accordo sul controllo del corridoio Filadelfia, tra Gaza ed Egitto, e del corridoio Netzarim, attraverso il quale si prevede che gli abitanti tornino nel nord della Striscia. Come riferiscono i media israeliani, nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui al Cairo per cercare di trovare una soluzione che permetta di fermare la violenza, oltre a favorire l’arrivo di aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Nel comunicato finale Usa, Egitto e Qatar avvertono: “Non c’è più tempo da perdere né scuse da nessuna delle parti per ulteriori ritardi.