Basket nazionale B Via al raduno per Fabriano e Jesi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Inizia una nuova stagione importante ed interessante. Coach Niccolai e Ghizzinardi inizieranno a far sudare vecchi e nuovi giocatori per preparare al meglio un campionato impegnativo come non mai VALLESINA, 16 agosto 2024 – Parte la stagione della pallacanestro con laAcademy e la Ristoproimpegnate nel campionatodi serie B. QUILunedì 19 agosto avrà luogo il tradizionale, che darà ufficialmente il via alla stagione 2024/25. La mattina visite mediche di rito e nel pomeriggio alle ore 17 al PalaChemiba di Cerreto D’Esi coach Niccolai e i suoi ragazzi potranno assaggiare il parquet per la prima volta tutti insieme. Dopo il primo allenamento, alle 19 circa, i biancoblu si fermeranno a salutare e conoscere i tifosi accorsi, prima di concludere la giornata con la cena di squadra.