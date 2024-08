Vola per due giorni in aereo senza biglietto | ecco come ha fatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un cittadino norvegese di 39 anni è riuscito nell’impresa dire per dueconsecutivi, eludendo i controlli di sicurezza all’aeroporto internazionale Franz Josef Strauss di Monaco di Baviera. Il suo “trucco”? Semplicemente avvicinarsi ad altri passeggeri e seguirli a bordo dell’. Il primo tentativo è avvenuto il 4 agosto, ma l’era pieno e l’uomo è stato scoperto e consegnato alla polizia. Nonostante ciò, è stato rilasciato e il giorno successivo ha ritentato la stessa strategia, riuscendo questa volta a imbarcarsi su un volo Lufthansa per Stoccolma. Una volta arrivato a destinazione, è stato nuovamente arrestato, ma solo perché ha attirato l’attenzione cercando di tornare subito a Monaco. La polizia tedesca ha dichiarato che l’uomo non rappresentava un pericolo e non aveva intenzione di disturbare il traffico