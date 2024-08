Sorrentobimbo 7 anni annega in piscina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 agosto 2024) 13.45 Un bambino di 7è mortoto dopo essersi tuffato nelladell'agriturismo in cui era ospite. E' accaduto a Vico Equense, nella Penisola Sorrentina. In soccorso del bambino sono intervenuti subito i genitori e altre persone presenti.Nonostante i tentativi di rianimarlo, il piccolo non ce l'ha fatta. Potrebbe essersi trattato di una congestione. Il bambino aveva fatto da poco colazione.Oppure un malore improvviso. Aperta un'inchiesta.