Marta Luisa di Norvegia | la dedica del fidanzato Durek Verrett prima delle nozze

(Di giovedì 15 agosto 2024) La controversia ha contraddistinto fin dall’inizio la storia d’amore tra la principessadiVerret. La polemica non ha dato tregua alla coppia neppure adesso, mentre mancano solo pochi giorniche diventino marito e moglie. Ma per loro non ci sono ostacoli e i sentimenti che provano l’uno per l’altro sono al di sopra di tutto e di tutti. Manca ormai veramente poco al matrimonio tra la principessadi. Parlandoimminenti, lo sciamano nordamericano ha voluto esprimere che cosa significhi per lui fare un altro passo nella sua controversa storia d’amore con la reale norvegese. Ha anche raccontato come le figlie della sua fidanzata lo abbiano accolto nelle loro vite e ha fornito dettagli su il grande giorno.