LIVE Cobolli-Darderi 3-2 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | sempre in vantaggio di un break il romano nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Errore di rovescio di. 30-0 Rovescio lungolinea vincente del numero 34 del mondo. 15-0 Spinge bene con il dritto, non rimane in campo il recupero di. 3-3! Termina in corridoio il dritto del, il classe 2002 nato in Argentina si riporta in parità. 40-V Non passa il back lungolinea di, ancora una chance perdi riequilibrare i conti. 40-40 Ace. 40-V Stecca nuovamente di dritto, palla. 40-40 Punto rapido con la prima per il, si va ai vantaggi. 30-40 Seconda al corpo vincente di. 15-40 Ancora una risposta offensiva di, due palleper l’azzurro. 15-30 Accelera di rovescio, non contiene lo slice difensivo. 15-15 Stecca di drittoin uscita dal servizio. 15-0 Larga la risposta di dritto di